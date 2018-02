© Copyright : DR

Kiosque360. Le Maroc se met au diapason des standards internationaux en matière de législation phytosanitaire. Le ministère de tutelle a, en effet, élaboré un projet de loi définissant, entre autres, les conditions à remplir pour l’importation et l’exportation de produits végétaux.

La réforme de la législation phytosanitaire est sur les bons rails. Cette refonte est devenue une nécessité pour le Maroc qui désire s’aligner sur les standards internationaux, souligne Aujourd’hui Le Maroc dans son édition de ce 27 février. Ainsi, le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts a élaboré un projet de loi relatif à la protection des végétaux contre les organismes nuisibles.

Il s’agit d’un texte définissant, entre autres, les conditions à remplir pour l’importation et l’exportation de végétaux et produits d'origine végétale, ainsi que les règles à respecter pour la surveillance sanitaire et le contrôle à la production de ces produits sur le territoire national.

Cette loi prévoit également des sanctions pénales contre toute personne contrevenant aux dispositions du texte, précise le quotidien. Par ailleurs, un réseau d’épidémio-surveillance des organismes nuisibles sera mis en place, de même qu'un plan d’urgence pour faire face à tout risque en matière de santé végétale. Soulignons que l’importation, la production, la manipulation ou l’exportation des agents de lutte biologique sont soumises à autorisation.

Le quotidien nous apprend aussi que le projet de loi interdit l’importation et le transit des végétaux et produits d'origne végétale infestés ou susceptibles d’être infestés par un organisme nuisible réglementé. Les végétaux et produits végétaux importés ou en transit sont donc soumis, au niveau des postes-frontières, à un contrôle phytosanitaire.