Kiosque360. Et s'il suffisait de faire simple pour diversifier l'économie nationale? Telle est, du moins, la thèse défendue par le HCP, qui s'appuie sur une approche développée par Harvard.

Au-delà du potentiel de diversification de l'économie marocaine qui se chiffre à 90%, le reliquat de celui-ci est à rechercher dans de nouveaux produits. Selon une étude présentée mardi, à Rabat, par Ahmed Lahlimi, ceux-ci seraient au nombre de 180. Parmi eux, rapporte Aujourd'hui le Maroc dans son édition du 8 mars, il y aurait 66 produits de moyenne et haute technologie à concrétiser dans le long terme. Pour mieux exploiter l'ensemble de ce potentiel, le haut commissaire au Plan propose une recette consistant à diversifier la liste des exportations. Globalement, le Maroc n'est parvenu à stabiliser que peu de ses produits d'exportation, soit 8% du total des produits classés, sans pouvoir intégrer plus de produits dans son champ de performance.

De plus, les produits stables où le Maroc a pu préserver ses avantages comparatifs sont à 88% composés de matières brutes et de produits primaires et à faible contenu technologique. De même, l'amélioration des avantages comparatifs liée aux produits en transition a été réalisée, à 94%, dans la sphère des mêmes catégories de produits. Pour procéder à cette analyse, le HCP a, affirme Lahlimi, eu recours à une approche pointue développée par des chercheurs de l'université de Harvard et basée sur deux concepts, celui de l'espace-produit et celui de la complexité. Or, selon ces concepts, “plus les économies produisent et enferment les capabilités, plus elles sont elles-mêmes complexes”, explique Lahlimi. L'exploitation de cette approche pourra surtout permettre de détecter les secteurs où un potentiel est à saisir et la stratégie opérationnelle à adopter dans ce cas.

Selon l'étude du HCP, les produits à haut contenu technologique ne constituent pas une option prioritaire pour valoriser le potentiel dont dispose l'économie marocaine en termes de diversification et de sophistication. Ce sont plutôt les produits de l'agriculture, de la pêche, des industries alimentaires et du textile qui, malgré leur faible niveau de complexité, offrent à l'économie marocaine un gain d'opportunité de diversification et de sophistication beaucoup plus important.