La Région de Casablanca-Settat a participé pour 30,4% à la croissance du produit intérieur brut (PIB) en 2017, soit de 1,3 point, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Les Régions de Rabat-Salé-Kénitra et Tanger-Tétouan-Al Hoceima ont participé pour un tiers à la croissance du PIB en volume, soit 1,4 point, avec 0,8 et 0,6 point respectivement, indique le HCP dans une note d'information relative aux comptes régionaux de l'année 2017 qui font ressortir des disparités des taux de croissance du PIB entre les différentes Régions administratives du royaume.

Les neuf Régions restantes ont contribué pour un peu plus du tiers de la croissance enregistrée en 2017, soit 1,5 point.

Par ailleurs, la note indique que sept Régions ont enregistré des taux de croissance supérieurs à la moyenne nationale (4,2%) au titre de l'année 2017, précisant qu'il s'agit de Dakhla-Oued-Ed-Dahab (10,3%), Guelmim-Oued Noun (9,1%), Laâyoune-Saguia al Hamra (7,4%), Béni Mellal-Khénifra (6,6%), l'Oriental (5,9%), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (5,8%) et Rabat-Salé-Kénitra (5%).

Les Régions de Casablanca-Settat et Marrakech-Safi ont marqué des taux de croissance, proches de la moyenne nationale, de 4% et 3,9% successivement, tandis que les autres régions ont présenté des taux de croissance inférieurs à la moyenne nationale avec 1,1 % dans les régions de Souss-Massa et de Drâa-Tafilalet, et 0,8% dans la Région de Fès-Meknès.

Par ailleurs, trois Régions ont participé à la création de 58,6% de la richesse nationale au titre de l'année 2017, à savoir la région de Casablanca-Settat (31,9%), Rabat-Salé- Kénitra (16,2%) et Tanger-Tétouan-Al Hoceima (10,5%).

Les Régions Fès-Meknès (8,7%), Marrakech-Safi (8,5%), Souss-Massa (6,6%) et Béni Mellal-Khénifra (5,8%) ont, de leur côté, généré 39,6% du PIB, tandis que les régions de l'Oriental, de Drâa-Tafilalet et les trois régions du sud n’ont contribué qu’à hauteur de 11,8% à la création de PIB en valeur, avec respectivement 4,9%, 2,5% et 4,3% chacune.

Dans ces conditions, l’écart absolu moyen (la moyenne des écarts absolus entre le PIB des différentes Régions et le PIB régional moyen) est passé de 58,1 milliards de dirhams (MMDH) en 2016 à 60,4 MMDH en 2017.