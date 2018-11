© Copyright : DR

Kiosque360. Jalal Benhayoun, DG de PortNet, a souligné, lors d’une rencontre internationale tenue récemment à Casablanca, les avancées réalisées par le Maroc depuis la mise en place du guichet unique PortNet.

Pour la première fois, Casablanca a accueilli la conférence internationale de la Commission économique de l’ONU pour l’Europe sur les guichets uniques. Selon Aujourd’hui Le Maroc, qui s’intéresse au sujet dans sa publication de ce mardi 13 novembre, ladite rencontre de la CEE-ONU s’est tenue en avant-première de la 4ème édition de la conférence annuelle du guichet unique PortNet, dont les travaux prennent fin aujourd’hui.

On apprend ainsi que la CEE-ONU a passé au crible les outils développés par le Centre de facilitation de business électronique relevant de l’ONU. «La réglementation du guichet unique prend de plus en plus d’importance. Certes, elle évolue à grande vitesse, mais avec des interprétations différentes que cela soit sur les services ou la portée des guichets uniques», a souligné Ivonne Higuero, directrice de la division de coopération économique et du commerce de la CEE-ONU, citée par le journal. Elle ajoute que la mise en place d’un guichet unique est devenue aujourd’hui indispensable pour la facilitation du commerce extérieur, dans la mesure où la dématérialisation des procédures contribue à améliorer efficacement le climat des affaires et à renforcer la compétitivité des pays.

Pour Jalal Benhayoun, directeur général de PortNet S.A, le guichet unique constitue pour les entreprises et administrations un outil agile, efficace et indispensable pour réussir de façon effective et participative les différentes actions de planification et de coordination engagées dans le but de maintenir et d’accélérer le dynamisme économique, lequel est tributaire de la culture des affaires et de l’exploitation optimale des atouts offerts, en prenant en compte la compétition internationale.