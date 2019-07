© Copyright : DR

Kiosque360. Une nouvelle session de négociations s’ouvre ce mardi 30 juillet à Shanghai. Une délégation US conduite par le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, est attendue de pied ferme. Pékin n’entend pas se laisser faire cette fois-ci.

La guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis tire-t-elle à sa fin? C’est la question qui taraude l’esprit de nombreux analystes et spécialistes du commerce international depuis l’annonce de la reprise des discussions entre les deux parties. En effet, une délégation américaine est attendue à Pékin ce mardi 30 juillet pour reprendre langue. Et selon Lesechos.fr, qui s’intéresse au sujet dans l’une de ses publications de ce 29 juillet, la Chine a musclé son jeu à la veille de ces rencontres.

Rappelons que l’objectif de cette réunion est de finaliser un accord attendu depuis longtemps.

«Pour cette session de reprise du dialogue qui s'ouvre en début de semaine à Shanghai, la Chine renforce son équipe en intégrant Zhong Shan. Le ministre du Commerce est un tenant de la ligne dure, doublé d'un habile négociateur», rapporte Lesechos.fr.

Le journal français rappelle qu’en mai dernier les deux parties étaient sur le point de trouver un accord, mais que Donald Trump a décidé de tout faire capoter en accusant la Chine d'avoir fait marche arrière sur ses engagements. Le président américain avait alors décidé d’augmenter les droits de douane sur 200 milliards de produits chinois.

Pour sa part, la Chine avait dénoncé le «terrorisme économique» de Washington. Pour Lesechos.fr, en musclant son jeu cette fois-ci, la partie chinoise montre ainsi qu’elle n’entend pas se laisser dicter les choses. «Zhong Shan, le ministre du Commerce en poste depuis 2017, est un négociateur redoutable, partisan d'une ligne dure», explique un expert, cité par le journal électronique.

«Les Américains ont déclaré les hostilités. A nous à présent de défendre nos intérêts, ceux de la nation aussi bien que du peuple, tout en préservant le système de commerce multilatéral», a d’ailleurs récemment déclaré le ministre chinois dans les médias nationaux. Ce qui veut dire que ces pourparlers ne devraient pas manquer d’intensité, voire de tensions aussi.

De son côté, le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a indiqué que le fait que les deux parties reviennent à la table des négociations à la demande des deux présidents est important. La Maison Blanche a renchéri en précisant que les discussions vont porter sur la propriété intellectuelle, les transferts de technologie contraints, les barrières non douanières, l'agriculture, les services, le déficit commercial et l'application de la loi.

Une chose est certaine, selon Lesechos.fr, c’est que le round de Shanghai sera probablement suivi d’un autre qui devrait se tenir cette fois-ci à Washington.