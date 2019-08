© Copyright : DR

La branche indienne de l’ONG vient de dresser une cartographie planétaire de la pollution atmosphérique à partir de données de la NASA. Trois centrales basées au Maroc figurent parmi les principaux foyers d’émission du dioxyde de souffre dans le monde.

Selon le rapport publié par Greenpeace Inde, Delhi est le premier pollueur mondial. A elle seule, l’Inde est responsable de 15% des émissions anthropiques mondiales de dioxyde de soufre. Mais c’est en Russie que se trouve l’installation la plus polluante au monde, à savoir le complexe métallurgique de Norilsk.

L’Arabie saoudite est classée au premier rang dans le monde arabe en terme d’émissions de dioxyde de soufre et au sixième rang mondial, suivie des Emirats Arabes Unis (14e), le Qatar (15e), le Koweit (17e), l’Irak (23e) et le Maroc (25e).

S'agissant du Maroc, le rapport de l’ONG de défense de l’environnement a identifié trois principaux foyers d’émission du dioxyde de souffre. Ce sont les centrales à charbon qui sont la principale cause de cette pollution. Il s’agit des centrales thermiques de Jorf Lasfar (classée au 74e rang mondial des installations les plus polluantes), de Mohammedia (116e) et de Safi (236e).

La centrale thermique de Kenitra (à l’origine du fameux phénomène de la poussière noire), bien qu’elle ne figure pas dans le classement, trouve bien sa place sur la carte interactive de Greenpeace.

Pour rappel, le dioxyde de soufre est l’un des principaux polluants atmosphériques. Couplé à d’autres gaz, son impact accroît le risque de cancers, de maladies cardio-vasculaires et cardio-pulmonaires. La pollution atmosphérique contribue aussi à une baisse de la fertilité, à une augmentation de la mortalité infantile et à un affaiblissement du système immunitaire.

Selon des données de l’OMS datant de 2018, pas moins de 7 millions de personnes par an, dont 600.000 enfants, meurent de la pollution.