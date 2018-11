© Copyright : Dr

Le gouvernement El Othmani a toujours justifié le choix de basculer définitivement vers GMT+1 par les résultats d’une étude menée par le cabinet d’étude PwC. Or, cette étude ne précise, à aucun moment, lequel des deux horaires (été ou hiver) serait le mieux adapté au contexte marocain. Les détails.

Initiée par le ministère de la Réforme de l’administration et de la fonction publique, cette étude sur le changement d’heure légale a été menée par la filiale marocaine du cabinet d’étude PricewaterhouseCoopers (PwC), sous la supervision du Chef de gouvernement.

Objectif de cette étude: évaluer cinq années d’expérience au Maroc du changement de l’heure légale, quatre fois par an.

Le travail a démarré en mars 2018 (étape d’évaluation). Il prendra fin en avril 2019, à l’issue de la deuxième partie, consacrée à l’évaluation du scénario adopté fin octobre dernier (GMT+1) et a abouti à un document qui a été réclamé à cor et à cri par l'opposition au gouvernement, PAM et Istiqlal en tête.



La mission du cabinet d’étude a consisté à recueillir l’opinion de certains experts en la matière. Un sondage a également été mené auprès des citoyens et de certains opérateurs économiques. Le ministère de l’Energie, des mines et du développement durable, le ministère de l’Education nationale, le ministère de la Santé et la CGEM ont par ailleurs contribué à cette étude.

Se référant à un benchmark, ce document montre que 107 pays dans le monde n’ont jamais adopté ce régime basé sur le changement de l’heure légale, alors que 139 pays ont dû adopter au moins une fois le système de changement d’heure légale.

Concernant l'impact énergétique du système basé sur le changement de l’heure légale, l’étude montre que l’économie d’énergie varie entre 0,03% et 2,5% selon les pays. Ce taux atteint 0,17% au Maroc. Rares sont les pays ayant connu une hausse de la consommation d’énergie lors de la période d’application de l’horaire d’été.



Concernant l'impact économique, l’étude souligne une baisse du coût de la logistique entre les pays membres de l’Union européenne; une amélioration de la consommation intérieure lors de la période estivale; des niveaux disparates en termes de gains liés à l’économie de consommation énergétique; une baisse des indices boursiers le lendemain du changement de l’heure légale; et enfin, aucun impact sur le volume des transaction commerciales internationales.



Concernant l'impact social et sociétal: des répercussions négatives durant les premiers jours suivant le changement de l’heure ont été notées, notamment sur la qualité du sommeil ainsi que le niveau de concentration, ce qui se traduit par une baisse de la productivité des personnes actives et du rendement des élèves et des étudiants.

Durant l’horaire d’été, l’étude constate une amélioration de la sécurité le soir, grâce à l’allongement de l’éclairage naturel (celui du soleil). Elle relève également une augmentation du risque de survenance de crises cardiaques et d’accidents de la circulation durant les premiers jours suivant le changement de l’heure. Cela est surtout dû au phénomène de l'adaptation au changement, et non à la nature de l’heure adoptée.





Le Maroc fait, par ailleurs, partie des pays qui réalisent une économie d’énergie grâce au changement d'heure (un taux de 0,17% contre 1% en Norvège, 1,30% en Suède et 0,70% en Turquie). Les pays industrialisés ont du mal à réaliser des économies importantes, ce qui peut s’expliquer par les niveaux élevés de consommation énergétique. Les taux élevés observés auprès des pays scandinaves s’expliquent par l’usage des énergies renouvelables et le recours à des traditions collectives efficaces.

- 77% des Marocains interrogés au cours du travail mené pour cette étude confirment que le changement de l’heure légale entraîne des perturbations de sommeil durant les premiers jours suivant chaque changement.



- Plus de 70% de Marocains sondés pour cette étude perdent une à deux heures de sommeil à cause de ce changement, en particulier dans la première semaine suivant chaque changement.



- 54% des Marocains sondés affirment que leur niveau de concentration est négativement affecté durant les premiers jours suivant chaque changement.



- La moitié de la population interrogée arrive en retard aux rendez-vous, lors des jours suivant le changement de l’heure légale.



- 64% des entreprises sondées observent des retards de leurs collaborateurs durant les premiers jours suivant le changement.



- 57% des entreprises interrogées observent une réduction de la productivité durant les premiers jours suivant le changement.



- Le passage à l’heure d’été augmente le sentiment de sécurité le soir chez les citoyens. Et a contrario, le sentiment d’insécurité s’accroît le matin, chez 56% des interrogés, en lien avec le retard de l’heure du lever du soleil.



Le changement d'heure est l’un des facteurs déterminants associés aux accidents de la circulation. Suite à l’application de ce système pour la première fois en 2008, une hausse de 10% du nombre des accidents de la circulation a été constatée, contre une moyenne annuelle de 0,56% entre 2009 et 2016. Cela est valable partout dans le monde. Au Canada, le premier lundi après le passage à l’heure d’été, connaît une hausse de 20% des accidents de la circulation.

Sur le plan économique, contrairement à ce qu’on pourrait croire, le décalage horaire n’exerce aucun effet sur la compétitivité de l’économie marocaine. Selon cette étude gouvernementale menée par PwC, 87% des entreprises qui traitent avec des partenaires étrangers n’observent aucun impact sur leur activité.



L’analyse de l’évolution du commerce extérieur montre l’absence de lien avec le changement de l’heure légale. Un constat confirmé par l’Office des changes, l’administration des douanes et Marsa Maroc. Le commerce international s’opère 24h/24 et dépend surtout de la qualité des ressources humaines, de l’infrastructure et de la rapidité d’exécution des procédures.



L’économie d’énergie a toujours été le motif principal à l'origine de l’application de l’horaire d’été, en lien avec l’allongement d’une heure de l’éclairage naturel. Le fait d’établir un décalage horaire entre les besoins des habitants et les besoins professionnels se traduit par une baisse de la demande en énergie durant les période de pointe.

Voici à présent quelques chiffres extraits de cette étude de PwC, commandée par le gouvernement:



Economie d’énergie/Consommation finale d’électricité (2008-2017): 0,166%

Economie d’énergie/ Production totale d’électricité (2008-2017) : 0,186%

Economie d’énergie/Energie importée (2015): 0,701%

Moyenne annuelle d’économie d’énergie (2012-2017): 53 GWh

Moyenne annuelle d’économie de carburant (2012-2017): 83 millions de dirhams

Moyenne annuelle d’économie d’investissements (2012-2017): 117 millions de dirhams



D’un point de vue environnemental, l’horaire d’été exerce un impact positif direct sur la disponibilité de l’énergie, l’économie de carburant, la réduction des émissions de CO2 (l’équivalent de 300.000 tonnes durant la période 2012-2017).



L’étude de PwC en vient à la conclusion suivante: le choix d’une heure légale pour toute l’année devient une nécessité: 68% des personnes interrogées et 63% des entreprises sondées sont contre le changement répétitif de l’heure légale.



L’étude n’a toutefois pas précisé lequel des deux horaires (été ou hiver) serait le mieux adapté au contexte marocain. Le cabinet PwC s’est simplement contenté de formuler trois scénarii, en précisant les avantages et les inconvénients consécutifs à l’adoption de chacun des scénarios:

- Adoption de l’heure d’hiver toute l’année

- Adoption de l’heure d’été toute l’année

- Changement de l’heure légale (GMT/GMT +1).

Prenons le cas de l’heure d’été GMT+1 sur lequel a finalement été porté le choix du gouvernement, et qui suscite un débat houleux ces derniers temps au Maroc.



L’étude souligne que l’heure légale, calée sur GMT+1, réduit le décalage avec la majorité des pays d’Afrique, d’Europe, d’Asie et d’Australie, mais augmente celui qui nous sépare avec le nord et le sud du continent américain.

Voici, selon cette étude, les avantages de GMT+1: économie d’énergie, renforcement de la sécurité énergétique, réduction des émissions de CO2, amélioration de la consommation intérieure, meilleure adaptation pour certains secteurs sensible aux horaires, l’offshoring en particulier.



Et toujours selon cette étude, ses inconvénients: nécessité d’adapter les horaires scolaires, réduit le sentiment de sécurité durant les matinées hivernales, hausse probable de la consommation d’électricité en hiver, nécessité de mobiliser de nouveaux investissements relatifs à l’éclairage public, la sécurité et le transport.



En conséquence, pour conclure son étude, PwC propose au gouvernement une série de mesures d’accompagnement pour l’application de GMT+1:



- mener une concertation institutionnelle avec les acteurs concernés;

- réviser le cadre juridique encadrant l’heure légale;

- communiquer autour du nouvel horaire avant et après son adoption;

- informer les acteurs opérant dans les domaines du transport public et des NTIC;

- soumettre la nouvelle heure légale à une évaluation périodique durant toute l’année;

- adopter de nouveaux horaires scolaires adaptés, en veillant à éviter les répercussions négatives sur l’horloge biologique, la concentration et la productivité.

- Mener des concertations avec les syndicats et la CGEM pour une meilleure adaptation des horaires de travail dans le secteur privé.