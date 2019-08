© Copyright : DR

Kiosque360. L’aéroport de Tanger affiche ses ambitions en matière de fret aérien. Et le potentiel est énorme.

L’aéroport de Tanger veut jouer son va-tout en matière de fret aérien. Dans son édition du jour, L’Économiste rapporte que le potentiel de l’aéroport est important. L’objectif est d'en faire un hub de référence en la matière. Après Casablanca, Tanger est le second plus important port de fret aérien au Maroc, avec 2.600 tonnes de marchandises transportées, en hausse de 6%. Cette quantité est amenée à augmenter car l’établissement vient d’accueillir le spécialiste mondial, DHL Express, qui vient d'y inaugurer un entrepôt. Il y a dédié une rotation quotidienne avec un A310 pour répondre, comme le précise le journal, à une demande grandissante provenant de l’activité industrielle de la ville du Détroit.

Les ambitions sont affichées. L’objectif est de doubler le volume actuel à 4.000 tonnes d'ici 2020 et à 16.000 en 2030. Le quotidien annonce que, pour y arriver, il est prévu des travaux d’infrastructures comme l’augmentation de la plateforme d’accueil des avions, la mise place d'une gare de fret de 3.000m² et des entrepôts de fret général de 7.000m² dans un premier temps. Sur le plus long terme, ces capacités seront doublées pour répondre à la demande croissante d’une région en fort développement.

Au niveau national, les objectifs, comme le relève L’Économiste, sont encore plus ambitieux: 100.000 tonnes en 2020 et 182.000 tonnes en 2035.