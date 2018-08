© Copyright : DR

Une stagnation des prix des actifs immobiliers conjuguée à un repli des transactions. Tel est le principal constat qui ressort de la dernière édition trimestrielle de l’Indice des prix des actifs immobiliers (IPAI), élaboré par Bank Al-Maghrib et l’Agence nationale de la conservation foncière.

Au premier trimestre 2018, les prix des actifs immobiliers ont enregistré des évolutions différenciées dans les principales villes. Les baisses ont varié de 0,9% à Meknès à 6,6% à Marrakech, les hausses de 0,4% à Fès à 2% à Agadir. En termes d’effectif des transactions, des progressions des ventes ont oscillé de 5,4% à Kenitra à 60% à Tanger et des replis de 2% à Meknès à 39,9% à Marrakech.

A Marrakech, les prix ont diminué de 6,6% après une augmentation de 2% un trimestre auparavant, reflétant des baisses de 1,9% pour les appartements, de 11,9% pour le foncier et de 1,7% pour les biens à usage professionnel. Quant au nombre des transactions, il a accusé un repli de 39,9% après une progression de 24,1%. Cette évolution inclut des régressions des ventes des appartements de 17,4%, des terrains de 62,8% et des biens professionnels de 19,1%.

Pour la ville de Casablanca, après un léger recul de 0,1%, les prix ont augmenté de 1,2% au premier trimestre 2018, recouvrant une stagnation des prix des appartements et des accroissements respectifs de 9,3% et 4% pour le foncier et les actifs professionnels. En parallèle, les ventes ont enregistré un recul de 13,1% après celui de 4,1% un trimestre auparavant. Ce repli a concerné les appartements avec un taux de 19,1%; les transactions portant sur le foncier et les biens professionnels ayant en revanche progressé de 6,9% et de 19,1%.

A Rabat, après une baisse de 3% au quatrième trimestre 2017, l’IPAI a augmenté de 1,4%, en liaison avec la hausse de 3,8% des prix des appartements et de 2,9% de ceux des terrains. Les prix des biens à usage professionnel ont, pour leur part, diminué de 12,6%. Concernant le nombre de transactions, il a progressé de 18,8% incluant des accroissements de 22,9% pour les appartements, de 44,4% pour le foncier et de 7,7% pour les biens à usage professionnel.

Au niveau de Tanger, les prix ont crû de 1,6%, tirés essentiellement par des hausses de 3,1% pour les appartements et de 2% pour le foncier. A l’inverse, les prix des biens professionnels se sont repliés de 4,3%. En ce qui concerne le nombre des transactions, il a marqué une hausse de 60% en liaison avec la progression de 61% pour les appartements, de 64,6% pour les terrains et de 56,5% pour les biens professionnels.

L’indice des prix des actifs immobiliers (IPAI) a quasiment stagné au premier trimestre 2018, recouvrant des hausses de 0,2% pour les biens résidentiels et de 0,1% pour ceux à usage professionnel, ainsi qu’une baisse de 1,1% des prix du foncier. Concernant le volume des transactions, il a marqué une diminution de 2,3%, attribuable au recul des ventes de 3,3% pour les biens résidentiels et de 4,9% pour les terrains. En revanche, les transactions portant sur les actifs à usage professionnel se sont accrues de 13,8%.



En glissement annuel, les prix ont reculé de 0,4%, reflétant des baisses de 0,7% pour le résidentiel, de 0,3% pour le foncier et de 0,5% pour les biens professionnels. Pour ce qui est des transactions, leur nombre a progressé de 1,5%, avec des accroissements de 16,1% pour les terrains et de 6,2% pour les biens à usage professionnel. En revanche, les ventes des biens résidentiels ont reculé de 3%.