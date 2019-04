Fès: Saisie de plus de 8.000 pièces de rechange automobile non-conformes aux normes de sécurité et de qualité

© Copyright : DR

Plus de 8.000 pièces de rechange automobile, non conformes aux normes de sécurité et de qualité, ont été saisies récemment à Fès par la commission provinciale mixte de contrôle.