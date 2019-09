© Copyright : DR

La chute du TO britannique va impacter directement une cinquantaine d’hôtels entre Agadir et Marrakech. Les établissements les plus touchés perdent quelque 150.000 touristes.

L’onde de choc de la faillite de Thomas Cook n’épargne pas le Maroc. Dans son édition du jour, L’Economiste rapporte que «Marrakech et Agadir, les deux destinations phares du tourisme au Maroc, viennent de perdre 150.000 touristes après la débâcle» du TO britannique. Le journal précise que l’impact de cette faillite sur le secteur se traduira par une baisse générale sur plusieurs marchés émetteurs. «Pour récupérer cette clientèle à travers d’autres distributeurs, il faudra plusieurs mois pour négocier les contrats, identifier les hôtels, les réceptifs…».

La chute de Thomas Cook a été décidée suite à l’échec des discussions entre ses créanciers et son actionnaire chinois Fosun, laissant en plan 600.000 clients en vacances. Un plan d’urgence de rapatriement qui devrait durer jusqu’au 6 octobre a été mis en place.

Dans le cas su Maroc, le quotidien révèle que 2.000 clients du TO sont actuellement en séjour dans plusieurs établissements hôteliers. Leur sort dépend des professionnels qui, comme l’indique L’Economiste, gèrent les choses avec beaucoup de tact. Le quotidien assure même que l’ONMT a créé une cellule de crise «pour suivre et encadrer le rapatriement des milliers de clients et que les délégations du ministère du Tourisme dans toutes les régions du Maroc ainsi que celle de l’Office sont mises à contribution pour encadrer cette opération».

Il faut dire que «le voyagiste britannique opère au Maroc depuis plusieurs années et travaille avec une cinquantaine d’hôtels à Marrakech et Agadir, en plus des établissements sur lesquels il avait des exclusivités ainsi que plusieurs réceptifs». Inutile de dire que l’objectif que s’était fixé le TO de 400.000 touristes à l’horizon 2020 tombe à l’eau. «A fin 2018, le TO a ramené 150.000 touristes au Maroc».

La chute de Thomas Cook était attendue puisque le TO a déclaré une perte de 1,5 milliard de livres sterling, au premier semestre 2019 pour un chiffre d'affaires d'environ 10 milliards. «La semaine dernière, ses créanciers lui ont demandé de trouver 200 millions de livres de financements supplémentaires pour qu'un plan de sauvetage -déjà accepté- de 900 millions de livres, et mené par son premier actionnaire, le chinois Fosun, soit validé. L’entreprise n’a pas réussi à trouver cet argent frais».