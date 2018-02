Exploration pétrolière: nouvel accord entre l'ONHYM, Repsol et Shell

Un accord pétrolier, portant sur la zone onshore nommée «Tanfit» d'une superficie de 9990 km2, a été signé entre l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) et les les sociétés pétrolières Repsol exploration Tanfit et Shell exploration et production du Maroc (Gmbh).