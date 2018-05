© Copyright : DR

Le spécialiste mondial des équipements électriques, Eaton, vient de signer un accord de partenariat avec l’entreprise marocaine Schiele Maroc spécialisée dans la distribution de produits électriques et électroniques ainsi que dans l’ingénierie industrielle.

L’accord permet à Eaton Maroc de vendre ses produits et solutions et d’assurer leur disponibilité dans les quatre coins du Maroc. «Fort de son expertise professionnelle, Schiele Maroc est un partenaire de choix qui accompagnera Eaton dans le développement de ses parts de marchés et l'aidera à renforcer sa présence au Maroc, principalement dans les secteurs tertiaire et industriel, pour les activités de distribution de produits électriques et tableaux de distribution électriques en basse tension», souligne un communiqué conjoint, diffusé à l’issue de la cérémonie de signature de ce nouveau partenariat, tenue ce mercredi 30 mai à Casablanca.

Depuis son arrivée au Maroc en 2007, le groupe américain Eaton a réussi à multiplier par dix ses ventes et ses effectifs. L’entreprise dispose d’un site de production au Midparc de Casablanca et s’étend sur une superficie de plus de 15.000 m² de terrain. Elle emploie 300 personnes. Cette usine constitue le site de production pilote des packs et systèmes de batteries de stockage énergétique, en plus d’autres produits comme les disjoncteurs hydromagnétiques, les accessoires onduleurs et les cartes électroniques.

L’entreprise marocaine, Schiele Maroc, dirigée par l’ancien vice-président de la CGEM est active au Maroc depuis près de 25 ans. Elle compte parmi les leaders dans le secteur de la distribution électrique, de la fabrication des tableaux et armoires électriques ainsi que dans le développement de solutions pour l’automatisme, le contrôle industriel, les énergies renouvelables et les télécommunications. Ses succursales basées à Agadir, Tanger et Fès permettent une large couverture et favorisent une proximité avec ses clients. Schiele Maroc n'a par ailleurs pas caché ses ambitions africaines en créant dès 2016 sa filiale Schiele Côte d’Ivoire.