Kiosque360. Les salaires et autres rémunérations des patrons des entreprises et établissements publics seront-ils désormais encadrés? La loi devant instaurer cette mesure est en cours de discussion à la Chambre des représentants.

Les salaires, dans le public, seront-ils bientôt plafonnés? C’est la question que se pose Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du 9 janvier. Le journal nous apprend, en effet, que la commission des finances et du développement économique à la Chambre des représentants a entamé, aujourd’hui, l’examen de la proposition de fixation d'un plafond pour les salaires et rémunérations des patrons des entreprises et établissements publics, ainsi que pour le cumul des indemnités des élus assumant plusieurs mandats.

Il faut dire que la mesure a suscité l’enthousiasme d’un large public. Toutefois, plusieurs questions se posent, notamment concernant sa portée et son impact. Selon le quotidien, même si la loi est adoptée par les deux Chambres, son application demeurera tributaire de la publication de décrets d’application.

Dans les détails, la loi sur le plafonnement des salaires des patrons des entreprises et établissements relevant du public fixe le plafond à 1,2 million de dirhams annuels, soit 100.000 dirhams net par mois, y compris les indemnités. Pour les initiateurs de cette mesure, il s’agit surtout d’instaurer une certaine équité sociale.

Concernant le texte de loi visant le cumul des indemnités, la mesure impose aux personnes assujetties de choisir un seul salaire. Toutefois, les instances élues ne seront pas seules concernées par ladite mesure, si elle est adoptée, celle-ci visant également les institutions constitutionnelles, ainsi que les établissements et administrations publics.