© Copyright : DR

Les résultats de l’enquête de Bank Al-Maghrib auprès des industriels font état d’une amélioration des commandes enregistrées au mois d’avril.

Les résultats de la dernière enquête mensuelle de conjoncture du mois d’avril indiquent une hausse, d’un mois à l’autre, de la production et des ventes. En effet, le taux d’utilisation des capacités (TUC) aurait progressé de 2 points de pourcentage à 62%. La hausse de la production et des ventes aurait concerné l’ensemble des branches d’activité, tandis que l’accroissement des commandes traduit une amélioration dans la «chimie et parachimie» et dans la «mécanique et métallurgie», les commandes dans le «textile et cuir» et dans l’ «agroalimentaire» ayant stagné.

Pour leur part, les carnets de commandes seraient restés à un niveau inférieur à la normale dans l’ensemble des branches d’activité, hormis l’«agroalimentaire» où ils se seraient situés à un niveau supérieur à la normale. Pour les trois prochains mois, les entreprises s’attendent globalement à une stagnation de la production et des ventes. Toutefois, plus du tiers des patrons déclarent ne pas avoir de visibilité quant à l’évolution future de l’activité.