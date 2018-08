© Copyright : DR

Kiosque360. Karim Kassi-Lahlou, nouveau wali de la région de Marrakech-Safi et gouverneur de Marrakech, a officiellement pris ses fonctions. Il aura fort à faire pour combler les nombreuses attentes et redonner une nouvelle dynamique à l’économie de la région.

Après une longue attente de près de 9 mois, la région de Marrakech-Safi connaît enfin le nom de son nouveau wali. Il s’agit de Karim Kassi-Lahlou, qui a officiellement pris ses fonctions le 27 août dernier. Et, pour L’Economiste qui rapporte l’information dans son édition de ce mercredi 29 août, le nouveau wali et son équipe auront fort à faire, car les attentes des populations de la région sont nombreuses.

En effet, affirme le journal, les milieux économiques attendent du nouveau wali et gouverneur de Marrakech un plan d’action pour donner une nouvelle dynamique à l’économie de la région. Il devra aussi œuvrer à la facilitation des investissements et à la création d’un climat d’affaires serein. Le quotidien précise qu’il s’agit également pour lui de relancer la confiance rompue au niveau, notamment, des activités industrielles et artisanales. Pour le journal, il est aussi primordial que Karim Kassi-Lahlou redonne vie à certains projets phares restés au point mort, alors qu’ils étaient censés donner plus de valeur ajoutée à la ville de Marrakech et à la région.

Le nouveau wali devra de même poursuivre le programme de la cité du renouveau, qui doit mobiliser une enveloppe de 6,2 milliards de dirhams, à la fois pour sa mise à niveau et son essor économique, précise encore L’Economiste. Et ce n’est pas tout. L’autre chantier du nouveau wali concerne la répartition des richesses dans la région. Car, sur les 400 communes rurales considérées comme les plus pauvres du royaume, la région de Marrakech-Safi en compte une grosse part, indique le quotidien.