L'Indonésie compte entamer des négociations commerciales avec cinq pays dont le Maroc en vue de booster ses exportations, a rapporté le journal indonésien "Jakarta Post".

"La plus grande économie de l'Asie du Sud-Est démarrera ses négociations commerciales avec cinq partenaires, à savoir le Maroc, le Pérou, le Kenya, le Mozambique et l'Afrique du Sud", a écrit jeudi le journal dans son édition électronique.

La Directrice générale du développement des exportations au sein du ministère du Commerce, Arlinda Imbang Jaya, dont les propos ont été relayés par le journal, a fait savoir que les partenaires avaient été choisis eu égard à leur importance stratégique pour la République d’Indonésie.

Jakarta discutera également un accord de partenariat économique avec le Conseil de coopération du Golfe (CCG), en plus d’un accord de libre-échange (ALE) avec le Canada, et d'autres membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), ajoute la même source. Les accords devraient stimuler en particulier les exportations de produits non pétroliers et gaziers, précise-t-on de même source.

De même source, on ajoute que des négociations commerciales sont déjà en cours avec d'autres partenaires, notamment l'Australie, l'Iran, l'Union européenne (UE) et les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE).

Le ministère du commerce vise à accroître de 5 à 7% les exportations indonésiennes de produits non pétroliers et gaziers en 2018, qui ont généré 154,8 milliards de dollars américains en 2017. A fin novembre, ces exportations ont rapporté 139,68 milliards de dollars, en hausse de 16,89% par rapport à l'année précédente.