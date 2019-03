© Copyright : DR

Kiosque360. Le Groupe OCP a mis en place un «Programme Eau» qui repose sur deux leviers: optimisation de l’utilisation de l’eau sur toute la chaîne de valeur et mobilisation des ressources en eaux non conventionnelles.

L’eau est au cœur du développement durable. Leader mondial des phosphates et produits dérivés, le Groupe OCP a célébré la journée mondiale de l’eau, le 22 mars, en s’engageant à poursuivre ses efforts en faveur d’un développement industriel prospère et durable. C'est ce qu'on peut lire dans les colennes du quotidien Aujourd'hui le Maroc du 25 mars.

L’eau est pour OCP un enjeu majeur de développement durable. Son utilisation intervient en effet à chaque étape de la chaîne de valeur du Groupe. Etant donné que l’industrie de l’environnement et de l’eau est tributaire de l’évolution réglementaire, le Groupe OCP a mis en place un «Programme Eau» qui repose sur deux leviers: optimisation de l’utilisation de l’eau sur toute la chaîne de valeur (activités minières, transport, valorisation) et mobilisation des ressources en eaux non conventionnelles (eaux usées domestiques épurées et eau de mer dessalée). L’importance qu’accorde le géant marocain des phosphates à l’eau remonte à des années.

En effet, le Groupe OCP a lancé en 2008 un ambitieux programme de développement visant à doubler sa capacité de production minière et tripler sa capacité de valorisation à l’horizon 2028. Avec cette stratégie de transformation industrielle, le Groupe relève le défi d’une croissance industrielle à la fois prospère et durable. Dans ce sens, OCP a fait un choix volontariste: abandonner à l’horizon 2020 l’usage des eaux souterraines considérées comme une ressource stratégique au Maroc.

Ainsi, ce sont plus de 3,5 milliards de dirhams qui, depuis 2008, ont été dédiés par OCP au «Programme Eau» pour satisfaire ses besoins hydriques. Près d’un tiers de ces derniers ont, d’ailleurs, été satisfaits en 2018 par les eaux non conventionnelles.