Doing Business: la Côte d’Ivoire retrouve le top 10 des pays les plus réformateurs

© Copyright : DR

La Côte d’Ivoire vient de franchir un nouveau pas dans son ambition de figurer au nombre des 50 premières économies du Doing Business en 2020. Le pays réintègre le top 10 des pays les plus réformateurs du monde et gagne 17 places dans le classement général.