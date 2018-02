© Copyright : DR

Le stand du Maroc a remporté le prix de la meilleure communication, animation et design lors de la 27e édition du Salon international du tourisme, du voyage et de la gastronomie qui se tient actuellement à Prague.

Pour les organisateurs de cette foire mondialement connue sous le label ''Holiday World'' , l'attribution de cette distinction au Maroc est amplement méritée et récompense le design authentique inspiré des traditions architecturales qui caractérisent l'esprit de l'histoire du Maroc, ainsi que l'effort de créativité et d'animation en faisant étalage des atouts de la destination Maroc et en veillent à répondre aux sollicitations des professionnels et opérateurs touristiques et d'un grand nombre de visiteurs.

Aménagé par l'Office national marocain du tourisme (ONMT) avec la collaboration de l'Ambassade du Maroc à Prague, le stand du Maroc, dressé sur une superficie de 60 m2, est orné de grandes affiches et posters de beaux sites reflétant la diversité et la richesse du potentiel touristique des différentes régions du royaume.

Le stand marocain a suscité vendredi l'engouement d'un grand public tout comme la veille, à l'ouverture de cette foire, en mettant à la disposition des visiteurs, une riche documentation en langue tchèque et en d'autres langues ainsi que les informations nécessaires sur la richesse et la diversité de l'offre touristique, outre les documentaires défilant sur des écrans, mettant en avant les multiples atouts de la destination Maroc, l'attrait de ses circuits touristiques, la beauté de ses sites, le charme des villes impériales et la richesse de la gastronomie marocaine, mondialement réputée.

Dans un décor embelli par de magnifiques produits traditionnels marocains, le stand du Maroc qui invite au partage et à la convivialité a su attirer la foule grâce à une animation riche et diversifiée visant à répondre aux impératifs des différentes catégories de clients.

Le représentant de l'ONMT en Europe de l'Est, Rachid Naciri, a affirmé que cette distinction reflète les efforts du Maroc pour renforcer sa présence sur le marché touristique tchèque émergent et promouvoir la destination Maroc qui a connu ces dernières années un intérêt qui s'inscrit dans une tendance haussière sur ce marché prometteur.

Cette 27e édition qui prendra fin dimanche prochain et qui devrait accueillir quelque 30 000 visiteurs, connaît la participation de 6 855 professionnels tchèques et étrangers et 634 exposants représentant 45 pays.