On en sait un peu plus sur le mode de tarification des services du Train à Grande Vitesse (TGV) reliant Tanger à Casablanca.

Le service de transport ne peut en aucun cas être cher, a tenu à nouveau à rassurer le DG de l’ONCF, Mohamed Rabie Khlie. "Le TGV, ce n'est pas la Mamounia", a-t-il tranché. Parallèlement au chantier de construction de la LGV, les équipes de l’ONCF ont dû étudier les différents modèles de tarification adoptés dans le reste du monde. Tout l’enjeu a été de trouver un équilibre optimal entre le niveau de tarification et le nombre potentiel de passagers. «Nous ciblons un objectif de 6 millions de passagers, contre 3 millions actuellement. Nous sommes également obligés d’appliquer une tarification en adéquation avec le pouvoir d’achat des Marocains», souligne Khlie.

Tout d'abord, voici les prix:

Et plus en détail:

Tanger à Casablanca: le tarif varie de 149 à 224 dirhams (deuxième classe) et de 243 dirhams à 364 dirhams (première classe). Le temps de parcours passe de 4h45 actuellement à 2h20 dès la mise en service d'Al Boraq.

Tanger-Rabat: le tarif varie de 115 à 172 dirhams (deuxième classe) et de 187 à 281 dirhams (première classe). Le temps de parcours passe de 3h45 actuellement à 1h20 dès la mise en service d'Al Boraq.

Tanger-Kénitra: le tarif varie de 93 à 139 dirhams (deuxième classe) et de 162 à 244 dirhams (première classe). Le temps de parcours passe de 3h15 actuellement à 50 minutes dès la mise en service d'Al Boraq.

Le tarif promotionnel peut se négocier à 50 dirhams pour tous les trains mais adossé à un contingent limité. Le billet promotionnel doit être réservé 7 jours à l’avance sachant qu’il est non échangeable, non remboursable et surtout nominatif.

Le choix a été porté sur un mode de tarification modulaire dans lequel le prix variera en fonction de deux variables:

La date de réservation: Plus on se rapproche de la date de voyage, plus les prix grimpent. Le client qui achète le billet la veille pour le lendemain, il paie plus que s’il l’achète plusieurs semaines à l’avance. Comme en France, l’ONCF va ouvrir la possibilité de réserver son billet trois mois à l'avance avec un tarif très avantageux. Vaut mieux donc organiser son voyage et réserver à l’avance son billet, Khlie affirme que dans certains cas, le tarif du TGV marocain peut être inférieur à celui du train conventionnel (tarifs prmotionels).

Second facteur différenciateur, l’heure de départ du train. Le tarif varie selon l’heure choisie au cours de la journée. Le prix sera plus élevé pendant les heures de pointe.

Le mode de tarification sera flexible, dans la mesure où les billets peuvent être remboursables et échangeables.

Une tarification spéciale sera mise à la disposition des enfants, étudiants, familles pour mettre le TGV à la portée des différentes bourses. «Nous sommes en train de négocier avec certaines associations, les enseignants entre autres, en vue d'étendre les conventions signées pour le réseau classique à la la LGV».

Voici par ailleurs les horaires: