Kiosque360. Le Conseil Économique Social et Environnemental vient de publier un rapport qui permet de cerner la situation de la jeunesse marocaine. Dans ce document, le CESE propose des pistes d'amélioration.

C’est un rapport du Conseil Économique Social et Environnemental (CESE) qui vient à point nommé, à la veille de la célébration de la Fête de la Jeunesse le 21 août prochain. Ce rapport est intéressant à plus d’un égard, souligne le journal Les Inspirations Eco dans sa livraison du jour.

Dans ce document, le CESE dresse un bilan pas vraiment élogieux de la situation et formule également des recommandations pour de meilleures perspectives. Intitulé «Initiative nationale intégrée pour la jeunesse marocaine», ce rapport prône dans un premier temps, comme l’indique Les Inspirations Eco, la promotion de la participation des jeunes dans la vie active de la société et en politique à travers la mise en place de meilleures conditions.

L’institution estime entre autres que les jeunes doivent être associés aux prises de décisions et que leurs idées, leurs engagements et leurs actions doivent être valorisés. Le CESE met aussi en exergue l’activation du Conseil national de la jeunesse, la mise en place de réseaux régionaux de jeunes et leur participation aux différentes initiatives.

Le Conseil appelle notamment à renforcer la capacité des jeunes à travers l’éducation. L’école doit être le pilier de l’égalité des chances et des opportunités, estime le conseil. Le rapport insiste aussi sur l’urgence de favoriser l’accès aux formations supérieures, renforcer la capacité d’apprentissage, d’adaptation et d’innovation des jeunes.

Un autre point concerne l’employabilité. Ainsi, le CESE somme le gouvernement de faire des propositions pour le secteur public et privé concernant les débouchés en adéquation avec la formation et les besoins des entreprises. Les Inspirations Eco fait aussi remarquer que le conseil recommande une protection sociale et sanitaire adéquate au profit des jeunes à travers la mise à disposition d’offres de soins et de dispositifs médicaux au sein des établissements d’éducation et de formation, des universités et des espaces pour jeunes. La rapport insiste également sur la nécessité de promouvoir un Islam éclairé au profit des jeunes.