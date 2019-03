© Copyright : DR

Le Chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani, a présidé, ce mercredi 27 mars à Rabat, la Commission nationale des investissements devant approuver en 2019 la réalisation d'une série de projets socio-économiques pour un montant global de 22 milliards de dirhams, a appris Le360 de sources sûres.

Ces projets d’investissement concernent divers secteurs allant des infrastructures, de l'industrie, du commerce, au domaine agricole.

La commission nationale des investissement se réunit chaque année pour évaluer, identifier et approuver les projets de développement qui devront être exécutés tous les ans.

Elle réunit, autour du Chef du gouvernement, les ministres concernés par les investissements et notamment le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit, de l'Economie et des finances, Mohamed Benchaâboun, ainsi que le ministre du l'Industrie, du commerce, de l'investissement et de l'économie numérique, Moulay Hafid Elalamy.