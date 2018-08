© Copyright : DR

En dépit de leur mouvement de protestation ayant terni l’image de la compagnie, le président Abdelhamid Addou salue le niveau élevé de maturité, de rigueur et de sens du devoir des pilotes de la RAM.

Dans une correspondance adressée aux commandants de bord et officiers pilotes de la RAM, dont Le360 détient une copie, le PDG de la compagnie nationale qualifie d’«historique» l’accord signé mardi soir avec l’AMPL. Historique à bien des égards, dit-il, tant sur les plans:



- Du développement et de croissance durable et sereine grâce à une confiance mutuelle retrouvée entre le corps des pilotes, bras armé de l’entreprise et son mangement;



- Des engagements exceptionnels dans leur formulation, répondant dans une large mesure aux doléances du corps des pilotes de ligne;



- De l’implication responsable du corps des pilotes, qui ont de tout temps, répondu présents lorsque l’entreprise a fait appel à leur dévouement et engagement.



Le PDG de la RAM n’a pas manqué de jeter des fleurs aux pilotes, «en dépit des récents évènements regrettables» ayant malmené l’image de l’entreprise auprès des usagers, surtout en cette période de vacances estivales. La compagnie, soutient Abdelhamid Addou, reconnaît «le rôle et la contribution déterminants de ses pilotes à son essor et salue leur haut niveau de maturité, leur rigueur et leur sens du devoir qui constituent des atouts pour Royal Air Maroc».



A noter que le dit accord de paix sociale devra être soumis à l’approbation des membres de l’AMPL. Sauf que la date et les modalités du vote des pilotes ne sont pas encore arrêtées, a précisé l’AMPL dans une note diffusée aujourd’hui auprès de ses membres. En attendant, les pilotes ont été sollicitées par le bureau de l’AMPL pour revenir à la situation d’avant la crise, ce qui devrait se traduire par la cessation des annulations de vols du transporteur public au départ et à destination du Maroc.