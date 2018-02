© Copyright : Dr

Alors que les autres catégories des crédits ont vu leur taux augmenter durant le quatrième trimestre 2017, ceux des crédits à la consommation se sont inscrits en baisse, avec une moyenne de 6,56%, soit leur niveau le plus bas jamais atteint.

Durant le quatrième trimestre 2017, les taux débiteurs appliqués par les banques de la place ont maintenu leur tendance haussière, selon l’enquête trimestrielle de Bank Al-Maghrib.

Ainsi le taux moyen pondéré de l’ensemble des catégories de crédits s’est établi à 5,77% à fin décembre dernier, soit son plus haut niveau depuis le deuxième trimestre de 2015. Comparativement à la fin du troisième trimestre, il affiche une hausse de 17 points de base (Pbs).

Ce renchérissement s’explique par la hausse des taux appliqués à l’ensemble des catégories de crédits, à l’exception des crédits à la consommation. Le taux moyen de ces derniers a baissé de 5 Pbs pour s’établir à 6,56%, son plus bas niveau historique.

Les taux des crédits immobiliers se sont quant à eux appréciés de 33 Pbs à 5,42% en moyenne. Le même constat est relevé au niveau des crédits à l’équipement et des crédits de trésorerie, dont les taux moyens respectifs s’inscrivent en hausse de 17 et 16 Pbs à 5,31% et 5,85%.