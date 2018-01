© Copyright : DR

El Mouloudi Benhamane, président de la Fédération nationale du bâtiment et des travaux publics (FNBTP), renforce sa présence sur le marché d'Afrique subsaharienne en créant une nouvelle entité en Guinée.

Le patron de la Fédération nationale du bâtiment et des travaux publics (FNBTP) montre un appétit certain pour le marché de la construction en Afrique. Selon le site Maghreb Confidentiel, El Mouloudi Benhamane vient de créer une nouvelle société en Guinée-Conakry dans le but de se positionner sur de nouveaux projets dans ce pays.

Le président de la FNBTP compte, selon le média, tirer profit des derniers accords conclus entre le Maroc et la Guinée, dont certains relatifs à l’aménagement de la ville de Conakry.

La même source rappelle qu’El Mouloudi Benhamane opère déjà en Guinée via son autre entreprise, Sintram. Cette dernière est déjà présente sur deux projets que sont les barrages de Kogbèdou et Frankonédou.

Mais la Guinée n’est pas le seul pays d’Afrique subsaharienne où les entreprises du président de la FNBTP étendent leurs tentacules. A Abidjan, Sintram Côte d’Ivoire a récemment remporté le projet de construction d’une autoroute en consortium avec une autre entreprise marocaine.