© Copyright : DR

Kiosque360. Les pensions CNSS seront revalorisées à partir de janvier 2020. C’est ce qu’a décidé le conseil d’administration de la caisse lors de sa dernière réunion. Toutefois, cette décision sera soumise au comité de gestion et d’étude.

Bonne nouvelle pour les retraités. Les pensions CNSS seront revalorisées à partir de janvier 2020. C’est ce que nous apprend La Vie Éco dans sa livraison en kiosque ce vendredi.

L’hebdomadaire rapporte que cette décision a été récemment prise par le Conseil d’administration de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) lors de sa réunion de 1er juillet. Toutefois, cette décision sera soumise au comité de gestion et d’étude, dont la mission sera de préciser l’impact financier des différents scénarii de revalorisation proposés. Cela devrait intervenir d’ici décembre 2019, date de la prochaine réunion du Conseil d’administration.

Cependant, quels sont les scénarii d’augmentation sur lesquels l’Etat, le patronat et les syndicats se sont mis d’accord, s’interroge La Vie Eco. Le premier porte sur une augmentation de 5% pour l’ensemble des retraités, et le second sur une hausse de 5%, avec toutefois un minimum de 100 DH, apprend-on.

Notons que ce dernier scénario vise les petites pensions, puisque les statistiques de la CNSS montrent qu’environ ¾ des pensionnés perçoivent moins de 2000 DH par mois, ce qui veut dire qu’une augmentation de 5% ne signifierait pas grand-chose pour eux.

Le journal explique que la CNSS fait face à des contraintes, raison pour laquelle le comité de gestion et d’étude est appelé à étudier les scénarii proposés afin d’en évaluer l’impact financier. «Je vous rappelle que 38% des salariés déclarés ne touchent même pas le SMIG et que seulement 14% des déclarés perçoivent des salaires mensuels supérieurs à 6000 DH par mois», fait remarquer une source citée par le journal.

La Vie Eco souligne que cette faiblesse des salaires pose un problème de financement des retraites, y compris en l’absence de revalorisation des pensions. Notons que certaines études ont montré que le premier déséquilibre de la caisse, si aucune réforme n’est faite, pourrait intervenir dès 2027 et l’épuisement des réserves dès 2039. Pour le journal, une réforme paramétrique simple s’impose désormais.