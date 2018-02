© Copyright : DR

Kiosque360. La Caisse nationale de sécurité sociale estime à plus de 4 millions la population des «dormants» en 2016, soit une progression de 5% par rapport à 2012. La CNSS accorde une attention particulière à ce dossier puisque ces affiliés peuvent réapparaître à n’importe quel moment.

Pour la première fois selon toute vraisemblance, on a une idée du taux de renouvellement des assurés à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), souligne La Vie Eco dans son numéro actuellement en kiosque. En effet, selon les statistiques de la CNSS, il y a eu en 2016 quelque 507.000 nouveaux affiliés et 325.000 «sortants», soit un taux de renouvellement de 7% (sur une population déclarée de 3,3 millions).

Le journal explique que ce taux de renouvellement exprime le solde net entre les entrées dans le système de la CNSS et les sorties, et que par sortie, il ne faut surtout pas entendre les départs à la retraite, mais plutôt des salariés qui, pour une raison ou une autre, ont dû quitter le marché du travail, ou en tous les cas ne sont plus déclarés.

En effet, la population de ces inactifs est estimée par la CNSS à plus de 4 millions de personnes en 2016, en progression de 5% par rapport à 2012.

Il faut savoir que ces personnes ne sont ni décédées et n’ont ni perçu une quelconque pension ou un remboursement des cotisations salariales.

On apprend aussi que l’âge moyen de cette population est de 47 ans.

La Vie Eco précise que la CNSS accorde une attention particulière à ce dossier, considérant qu’ils peuvent réapparaître à n’importe quel moment avec les problèmes que cela pourrait engendrer pour la caisse.