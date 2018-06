© Copyright : DR

Le vice-président général de la CGEM, Faïçal Mekouar, affirme à le360 qu’aucune nomination n’a été faite à ce jour. Elu le 22 mai, le binôme Mezouar-Mekouar n’a encore pas finalisé la nouvelle structure de gouvernance de la confédération patronale.

Le bal des spéculations autour des futurs présidents des commissions thématiques de la CGEM est désormais ouvert. Le bulletin d’information, Maghreb Confidentiel, avance déjà quelques noms et pas n’importe lesquels, des fidèles parmi les fidèles du nouveau patron du patronat.

A en croire le dernier numéro de ce bulletin, Mezouar songe à placer son «neveu par alliance», Zakaria Fahim (fondateur de Hub Africa) à la tête de la commission «Afrique et Sud-Sud». Maghreb Confidentiel cite deux autres noms censés remplacer la présidente de l’agence A3 Communication, Neila Tazi, à la tête de la commission «communication», à savoir Mustapha Mellouk (Casablanca Media Partners) et Kamal Lahlou (MFM Radio).

«Ces informations sont complètement fausses. Nous n’avons rien communiqué à ce sujet. Depuis l’élection, le binôme travaille sur la gouvernance. Les médias seront informés dès qu’on aura fini ce travail», affirme Faïçal Mekouar, vice-président général de la CGEM, joint par téléphone.

Le scénario de désignation de Kamal Lahlou paraît peu crédible dans la mesure où les statuts de la CGEM interdisent le cumul des fonctions de présidence d’une commission thématique, d’une fédération sectorielle et d’une CGEM-Région (Kamal Lahlou est le président de la Fédération marocaine des médias). En revanche, rien n’exclut a priori la nomination de Zakaria Fahim et de Mustapha Mellouk, connus d’ailleurs pour leur proximité et leur soutien actif au tandem Mezouar-Mekouar lors de la campagne électorale.

«Il est encore prématuré de parler de noms. Le président travaille actuellement sur une nouvelle ingénierie des structures de la confédération. L’objectif est de présenter un ensemble cohérent avec le programme engagé lors de la campagne électorale», nous confie un autre membre de la CGEM, proche du binôme élu. Cela implique la création de nouvelles commissions et, pourquoi pas, la suppression d’autres déjà existantes (celles-ci étaient au nombre de 24 lors du mandat de Miriem Bensaleh).

Aucune date n’a à ce jour été fixée pour le premier conseil d’administration de la CGEM sous la présidence de Mezouar. La composition de ce premier Conseil sera d’ailleurs limitée aux 33 fédérations sectorielles et aux 13 présidents des CGEM-Régions. Ce sera juste à titre provisoire, en attendant le renouvellement des autres membres, notamment les présidents des commissions thématiques, deux femmes et deux jeunes chefs d’entreprises, outre les représentants des élus de la CGEM au Parlement et des personnes en situation de handicap, etc. Pour Mezouar-Mekouar, l’enjeu sera de dégager au sein de cet organe suprême une majorité qui apportera son soutien au plan d’action 2018-2021.