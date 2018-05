© Copyright : DR

L’entreprise confirme que tous ses produits répondent aux meilleures normes de sécurité sanitaire des aliments.

Depuis le lancement de sa nouvelle offre «Zine Bladi», à l’occasion du mois sacré de ramadan, Centrale Danone dit avoir constaté que des rumeurs et de fausses informations étaient publiées sur la Toile et principalement sur Facebook. «Ces informations erronées touchent à la qualité des produits de Centrale Danone et pourraient altérer la confiance des consommateurs envers les produits de l’entreprise», souligne la compagnie dans un communiqué.

Centrale Danone «dément ces rumeurs et fausses informations» et tient à apporter un éclairage sur la qualité de ses produits.



Voici les précisions du communiqué de Centrale Danone:

• Le lait Centrale, tout comme l’ensemble des autres produits de l’entreprise, fait l’objet d’un suivi rigoureux pendant le processus de production: la fabrication du lait est soumise au respect le plus strict des standards internationaux de sécurité sanitaire des aliments. La production est également suivie et contrôlée par l’autorité de référence, l’ONSSA (office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires).

• Les 5 usines de Centrale Danone sont certifiées FSSC22000 (référentiel international pour l’hygiène et sécurité sanitaire des aliments) en plus d’autres certifications qualité comme ISO 9001. Centrale Danone dispose également des reconnaissances HACCP (Hygiène et sécurité alimentaire) sur chaque référence produit.

• Les contrôles qualité sont systématiquement effectués à la fois au niveau des laboratoires internes -au sein des usines de l’entreprise- ainsi qu’au niveau de laboratoires externes accrédités.

• En plus des certifications conformes à la réglementation nationale, l’entreprise se conforme également au référentiel du Groupe Danone en matière d’hygiène et de sécurité des aliments.

• Les usines de l’entreprise sont soumises à des audits inopinés de la part du Groupe Danone, opérés par un organisme tiers indépendant et les certifications qualité ont toujours été renouvelées, à la fois au niveau national et au niveau du Groupe.

L’ensemble de ces mesures rigoureuses, poursuit ledit communiqué, garantit la mise sur le marché de produits aux meilleures normes de sécurité sanitaire des aliments. Centrale Danone invite les internautes à ne pas partager les informations douteuses sans en avoir au préalable vérifié la véracité. A ce titre, une page Facebook officielle est dédiée à fournir des éléments de réponse aux consommateurs. Centrale Danone tient aussi à rappeler que le Service Consommateurs de l’entreprise est disponible pour répondre à toutes les éventuelles questions relatives aux produits de Centrale Danone 24h/24 au numéro gratuit 080 009 20 20, outre une ligne téléphonique réservée aux médias.