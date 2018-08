© Copyright : DR

Kiosque360. La campagne de consultation «Ntwaslo w Nsawlo» lancée par la filiale de la multinationale, qui a été lourdement impactée par le boycott, a été un franc succès selon le porte-parole de l'entreprise. Il dresse le bilan de cette démarche.

Centrale Danone a clôturé jeudi à Agadir sa campagne de consultation «Ntwaslo w Nsawlo». C'est ce que nous apprend le quotidien Aujourd'hui le Maroc, dans son édition du 15 août, qui publie l'interview du porte-parole officiel de la filiale de la multinationale.



Pour le responsable, l'objectif de cette campagne est d'écouter, de construire la proximité avec des consommateurs mais également d’être en mesure de répondre à leurs attentes. Le porte-parole rappelle que cette campagne a été mise en œuvre après la visite d'Emmanuel Faber, président du groupe Danone, au mois de juin dernier, lors de laquelle il a annoncé trois engagements majeurs de la multinationale: la transparence totale sur les prix et la qualité des produits, le renoncement à tout profit ou marge sur le lait frais pasteurisé et enfin, la consultation populaire.



A propos de cette dernière, le responsable dit avoir ressenti une interactivité avec les citoyens. Pour lui, ces consultations sont transparentes, puisqu'elles sont transmises en direct sur Facebook. «On ne cache rien, on ne fait aucun filtre, tout ce qui est dit est entendu, tout ce qui est écrit est lisible et on est très satisfait de la profondeur des discussions, de la richesse des échanges et de la sincérité avec laquelle les gens se sont exprimés en notre faveur ou en notre défaveur», explique le porte-parole qui affirme que le groupe a interagi avec 60.000 personnes jusque-là. «Chaque jour, on voit entre 8.000 et 10.000 personnes en direct», poursuit-il.

Le responsable affirme par ailleurs que 1.000 salariés du groupe sont sur le terrain depuis la semaine dernière dans toutes les villes du Maroc pour écouter toutes les idées et toutes les critiques.