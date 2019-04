© Copyright : DR

Kiosque360. Le nouveau centre commercial va être inauguré le 17 avril prochain. Niché au cœur de la Marina de Casablanca, ce projet est le fruit d’une joint-venture entre le groupe Marjane (60%) et la Foncière Chellah (40%).

Casablanca accueille un nouveau centre commercial, nous apprend L’Economiste dans sa publication de ce mardi 10 avril. Il s’agit du «Marina Shopping», dont l’inauguration est prévue pour le 17 avril prochain. Le journal explique que ce nouveau centre commercial, comme son nom l’indique, est adossé à la Marina, ce qui donc en fait un pôle d’attraction mais aussi une connexion entre la nouvelle Marina et la ville de Casablanca. Pour le quotidien, sa proximité avec la gare Casa-port et le centre-ville lui permettra de bénéficier d’une excellente desserte, pour une zone de chalandise toujours plus étendue.

Rappelons que ce nouveau mall s’étend sur trois niveaux avec une grande terrasse donnant sur l’océan Atlantique. Dans les détails, il abritera plus de 140 enseignes, 4 tours de bureaux et offrira à ses clients plus de 1.400 places de parking réparties sur 2 niveaux. De même, L’Economiste précise que ce centre commercial offrira à la clientèle une diversité de marques nationales et internationales qui répondent parfaitement aux exigences de toutes les catégories socioprofessionnelles. Le centre compte également des espaces de spa, bien-être et loisirs, un food-court composé de 34 restaurants et des enseignes de services, de bricolage et d’équipements.

La réalisation de ce nouveau joyau de la capitale économique est le fruit d’une joint-venture entre le groupe Marjane (filiale du fonds d’investissement panafricain Al Mada) et la Foncière Chellah (40%). Pour L’Economiste, Casablanca confirme son ambition de devenir une destination shopping de référence régionale, avec cette nouvelle ouverture.