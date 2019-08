© Copyright : DR

La région de Québec, au Canada, est frappée par une pénurie de main-d'oeuvre. Plus de 1.4 millions de postes sont à pourvoir pour la période 2017-2026. Le gouvernement compte faire appel aux travailleurs émigrés. Les détails.

Selon un récent rapport du ministère du travail canadien, plus de 1.4 millions d’emplois seraient à pourvoir au Québec sur la période 2017-2026.

Deux facteurs expliquent ce manque de main-d’œuvre. D’un côté, le départ à la retraite de la génération des baby-boomers. De l’autre, la création d’emplois que connaît la région sur cette période.

Pour pallier ce manque de main-d’œuvre, le gouvernement Canadien compte combler 54% de ces emplois par l’intégration des jeunes sur le marché du travail, et 22% en faisant appel à l’immigration.

Le secteur le plus touché est celui de la santé.

La région connaît surtout un déficit dans les emplois suivants: les pharmaciens, les omnipraticiens, les infirmiers, les infirmiers psychiatriques, les aides-infirmiers, les aides-soignants et autres techniciens des sciences de la santé (hormis ceux concernant les soins dentaires).

Le deuxième secteur le plus impacté est l’informatique. Les développeurs et les programmeurs en médias interactifs sont recherchés ainsi que les analystes, les consultants en informatique, les ingénieurs et concepteurs de logiciels.

Plusieurs postes sont aussi à pourvoir dans le secteur agricole pour les ouvriers, les gestionnaires en agriculture et les spécialistes dans la transformation des aliments, des boissons et des produits connexes.

Le Québec est aussi à la recherche de mécaniciens d’équipements lourds, d’experts et de rédacteurs en sinistres, d’agents financiers, de technologues et techniciens en génie industriel et de fabrication, en génie électronique et électrique ainsi qu’en génie mécanique.

Voici donc les secteurs qui recrutent au Québec. Les compétences recherchées sont donc différentes et variées et 22% seront comblés par l’immigration. Intéressés, à vos valises.