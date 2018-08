© Copyright : DR

La nouvelle dénomination de la société cotée à la Bourse de Casablanca sera actée lors d’une assemblée générale mixte fixée au lundi 17 septembre prochain.

Un ordre du jour bien chargé attend les actionnaires de la Société des Brasseries du Maroc, le 17 septembre prochain. Ils tiendront le même jour une assemblée générale ordinaire suivie d’une autre à caractère "extraordinaire". Celle-ci prévoit, entre autres, de modifier la dénomination de la Société qui deviendra "Société des Boissons du Maroc".

Les actionnaires devront également approuver l’extension de l’objet social de l’Entreprise pour couvrir "la distribution et la commercialisation, au Maroc et à l’étranger, de tout produit alimentaire, boisson, eau minérale naturelle ou de source, eau de table, ou huile alimentaire et notamment l’huile d’olive".

Brasseries du Maroc fêtera son centenaire l’an prochain (elle a été créée le 10 octobre 1919). La durée de la société étant fixée à 99 ans, l’une des résolutions au menu de l’AGE du 17 septembre porte sur la prorogation de cette durée pour une nouvelle période, laquelle expirera le 16 septembre 2117.