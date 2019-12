© Copyright : DR

Kiosque360. Initié depuis 2016, au niveau national, dans l’optique de soutenir les entreprises marocaines dans leur accès au financement, le programme «Elite» s’élargit à travers l’accompagnement de 10 nouvelles entreprises.

Elles sont 10 entreprises à rejoindre le programme Elite au Maroc. Avec ces nouvelles entités réalisant un chiffre d’affaires global de 1,3 milliard de dirhams et couvrant 8 secteurs d’activités, la Bourse de Casablanca élargit son programme, développé en partenariat avec le London Stock Exchange Group, peut-on lire dans la livraison du 5 décembre du quotidien Aujourd’hui le Maroc.

L’identité des nouvelles sociétés retenues a été révélée en ce début de semaine. Ces entreprises forment la 8ème cohorte de ce programme initié depuis 2016, au niveau national, dans l’optique de soutenir les entreprises marocaines dans leur accès au financement. «Elite Maroc s’élargit conformément à nos attentes et chaque nouvelle cohorte lancée traduit le succès du programme et sa pertinence pour le développement des entreprises marocaines et du marché boursier», a expliqué dans ce sens Karim Hajji, directeur général de la Bourse de Casablanca. Et de préciser que «ce succès est conforté par l’annonce par une vingtaine d’entreprises Elite de leur intention de recourir au marché boursier, en utilisant notamment les nouveautés introduites par le nouveau règlement général de la Bourse de Casablanca».

Avec le lancement de chaque cohorte, la Bourse de Casablanca certifie des sociétés ayant antérieurement participé à ce programme. Ainsi, le lancement de la 8ème cohorte a été marqué par la certification de six entreprises. Cette certification confirme l’aptitude des sociétés à recourir aisément au financement du marché à travers des emprunts obligataires, des augmentations de capital ou des introductions en Bourse. La préparation et l’accompagnement accordés aux entreprises certifiées dans le cadre du programme «Elite» leur permettent de recourir également à des opérations de fusions-acquisitions et de joint-ventures.