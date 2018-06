© Copyright : DR

Les deux compagnies sont déjà partenaires au Maroc à travers MATIS, une joint-venture basée à Casablanca. Celle-ci fournit des produits de câblage à plusieurs fabricants de cellules et de moteurs.

L'avionneur américain Boeing et l'équipementier français Safran viennent d’annoncer la création d'une joint-venture spécialisée dans la conception, la fabrication et les services de groupes auxiliaires de puissance (GAP). Les GAP sont des moteurs qui servent principalement à démarrer les moteurs principaux et à alimenter les systèmes de bord au sol et, si nécessaire, en vol, indique un communiqué de Boeing.

En vertu de cet accord, les deux plus grandes entreprises aérospatiales du monde travailleront ensemble sur des produits et des capacités de service étendues au profit des clients et de l'industrie dans son ensemble. Les deux compagnies auront une participation de 50% dans la nouvelle structure qui sera basée aux États-Unis. L'achèvement de la transaction est soumis aux conditions habituelles, y compris l'autorisation réglementaire et antitrust, précise la même source, notant que l'opération devrait être finalisée au second semestre 2018.

Ce partenariat stratégique s'appuiera sur les connaissances approfondies des clients et des avions de Boeing ainsi que sur l'expérience de Safran dans la conception et la production d'ensembles de propulsion complexes pour offrir des solutions de services innovantes.

Safran fournit actuellement une large gamme de composants aux programmes commerciaux et de défense de Boeing, notamment en tant que partenaire pour produire le moteur LEAP-1B de CFM (une joint-venture 50/50 entre Safran et General Electric) pour l'avion 737 MAX. Boeing et Safran sont également partenaires dans MATIS, une joint-venture à Casablanca, au Maroc, qui fournit des produits de câblage pour plusieurs sociétés de cellules et de moteurs.