BMCE BOA désignée "Top Performer RSE 2019"

© Copyright : DR

Le groupe BMCE Bank of Africa (BOA) a été désigné par l'agence de notation extra financière, Vigeo Eiris, "Top Performers RSE 2019" au Maroc parmi 16 lauréats et 10 sociétés cotées pour leur performance générale sur l'intégration des aspects ESG (environnement, social et gouvernance).