Ces nouvelles cartes répondent aux besoins changeants de la clientèle haut de gamme et offrent des méthodes novatrices en matière de paiement et des services à valeur ajoutée, se sont félicités les deux partenaires, au cours d'une cérémonie officielle pour le lancement des nouveaux produits.

Placée dans le haut de la gamme monétique, la BMCE "World Elite" est la 1ère carte Mastercard métallique lancée au Maroc. Elle intègre une panoplie de services et privilèges exclusifs à forte valeur ajoutée, notamment des plafonds de paiement et retraits spécifiques, des garanties d'assistance et d’assurance renforcées, un service de conciergerie privée, un accès illimité aux salons/lounges VIP et des services de fast track dans les aéroports.

La carte "World Elite" est remise avec un bracelet contactless nouvelle génération, permettant aux titulaires de la carte d’utiliser cette technologie de pointe pour effectuer des opérations de paiement sécurisées et sans contact.

Grâce à une panoplie de privilèges premium, la "Platinum Mastercard" donne, quant à elle, des possibilités de retrait et de paiement très élargies. Elle fonctionne sur les comptes en dirhams ou en devises et permet d’effectuer différentes opérations lors de voyages ou sur les sites marchands.

La Platinum offre des avantages multiples dans l’univers du voyage, incluant des réductions partout dans le monde allant jusqu'à 60% sur les achats, un accès VIP gratuit à 25 salons au Maroc et à l’international. De même, elle garantit des services d’assurance très avantageux en termes de protection des achats et en cas d'agression et vol suite au retrait guichet.

D'autre part, la collaboration entre BMCE Bank Of Africa et Mastercard a donné naissance à un programme pilote pour le lancement de la première carte biométrique au Maroc et en Afrique du Nord qui porte le nom de Mastercard "Platinum Biometric".

Cette carte propose une méthode d'authentification alternative innovante et sécurisée, puisqu'elle permet à son utilisateur de s'authentifier en utilisant ses empreintes digitales lors des opérations de paiement.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur général délégué de BMCE Bank Of Africa, en charge de la banque au Maroc, Omar Tazi, a indiqué que cette cérémonie est la marque d'un partenariat fort entre la banque et Mastercard, précisant que les deux cartes "World Elite" et "Platinum Biometric" sont les premières du genre au Maroc.

Au sujet de la carte "Platinum Biometric", Omar Tazi a précisé que ce produit permet d'effectuer les paiements par signature biométrique, sans avoir à saisir le code PIN, via l'empreinte digitale préalablement enregistrée, ajoutant que cette carte sera lancée, dans un premier temps, à titre expérimental.

De son côté, le directeur général de Mastercard-Afrique du nord, Mohamed Benomar, a relevé que le partenariat avec la BMCE Bank Of Africa date de plusieurs années, faisant savoir que Mastercard est en train de mettre au point des produits et services exclusifs pour la banque.

Exposant les différents services offerts par les nouvelles cartes de paiement, notamment "Platinum Biometric" et "World Elite", Mohamed Benomar s'est dit privilégié de nouer ce partenariat avec la BMCE Bank.

Lors de cette cérémonie, Mastercard a remis le trophée d’innovation-2019 à BMCE Bank pour le lancement de la première carte Mastercard biométrique en Afrique du Nord, ainsi que le trophée "Market first Award" pour le lancement de la première carte métallique "Mastercard world Elite" au Maroc.