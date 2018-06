© Copyright : DR

La banque publique s’engage à proposer des solutions de financement pour couvrir les frais d’achat et de stockage des coopératives oeuvrant dans les opérations de collecte de la récolte de blé tendre national au titre de la campagne 2017-2018.

L’Union nationale des coopératives agricoles du Maroc (UNCAM) et la Fédération nationale des minotiers ont signé, ce mardi 5 juin, une convention portant sur un financement spécial pour la mise en œuvre de l'opération de collecte de la récolte nationale de blé tendre au titre de la campagne agricole 2017-2018.

Cette convention dont la cérémonie de signature a été présidée par le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, ainsi que le Président du directoire du Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM), a pour objet la mise en place par le GCAM de lignes de financement spécialisées destinées à couvrir les frais d’achat et de stockage des coopératives participant à la collecte de la récolte de blé tendre national au titre de la même campagne, a précisé le ministère dans un communiqué.



Ladite convention couvre les coopératives opérant dans la collecte du blé tendre auprès des producteurs et/ou collecteurs, le stockage de la récolte, puis la cession aux minoteries industrielles ou tout autre acquéreur.

La récolte céréalière au titre de la campagne agricole 2017-2018 est estimée à 98,2 millions de quintaux dont 48,1 millions de quintaux de blé tendre, une production qui s’annonce parmi les meilleures, avec un rendement record, estimé à 21,8 quintaux à l’hectare.