Le taux de change du dirham est resté quasiment inchangé par rapport à l'euro et au dollar durant la période allant du 8 au 14 février 2018, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

La Banque centrale, qui vient de rendre publics ses indicateurs hebdomadaires, a indiqué avoir procédé, au cours de la même période, à deux opérations de vente de devises pour un montant total de 45 millions de dollars, avec un cours moyen de 9,2480 dirhams pour un dollar.

Pour leurs part, les réserves internationales nettes se sont établies, au 9 février 2018, à 237,1 milliards de dirhams (MMDH), en baisse de 0,8% d’une semaine à l’autre et de 5,2% en glissement annuel, fait savoir BAM.

Sur le marché monétaire, le montant total des interventions ressort à 47,4 MMDH, dont 44 MMDH sous forme d’avances à 7 jours sur appel d’offres et un montant de 3,4 MMDH accordé dans le cadre du programme de soutien au financement de la TPME.

Durant cette période, le taux interbancaire s’est stabilisé à 2,25% et le volume des échanges est revenu de 3,8 MMDH à 3,1 MMDH, relève la même source, ajoutant que lors de l’appel d’offres du 14 février (date de valeur le 15 février 2018), Bank Al-Maghrib a injecté un montant de 45 MMDH sous forme d’avances à 7 jours.

Sur le marché boursier, le MASI s’est légèrement apprécié de 0,4%, portant sa performance depuis le début de l’année à 5,4%, fait savoir BAM qui explique cette évolution hebdomadaire de l’indice de référence par les progressions des indices des secteurs des "assurances" de 1,5%, des "banques" de 0,9% et des "télécommunications" de 0,7%.

En revanche, les indices des secteurs "bâtiments et matériaux de construction" et de l’"immobilier" ont régressé de 0,4% et de 0,5% respectivement, ajoute-t-on.

Pour ce qui est du volume global des échanges, il s’est établi à 545,3 millions de dirhams contre 1,1 milliard de dirhams une semaine auparavant, dont près de 80% a été réalisé sur le marché central, fait savoir la même source.