Pour les investisseurs du secteur automobile, il ne fait plus aucun doute que le Maroc est un pays où il fait bon faire des affaires. Et, au-delà des constructeurs, les équipementiers le confirment un peu plus chaque jour. C’est le cas par exemple du Japonais Yazaki , implanté dans le royaume depuis 2000 et qui multiplie les projets visant à accroître son activité au Maroc.

Dans son édition du lundi 16 septembre, L’Economiste rappelle que Yazaki, dont la première opération à l’export remonte à 2001, dispose à Tanger de l’une de ses plus grandes implantations dans le monde. Le business de l’équipementier japonais dans la ville du détroit est si stratégique qu’il a récemment fait l’objet d’une visite d’une délégation parlementaire du pays du soleil levant. Celle-ci a été l’occasion de mettre en lumière l’importance de l’investissement de Yazaki au Maroc, qui est en train de construire une quatrième usine dans le royaume, à Kénitra. Elle devra accompagner, comme le souligne le journal, la montée en puissance de l’usine PSA qui, comme Renault, place définitivement le Maroc sur l’échiquier mondial de l’industrie automobile.



Mais au-delà de ce projet, c’est bien le nombre d’employés que recense aujourd’hui Yazaki qui en fait un exemple parfait de ce que peut apporter cette industrie au Maroc, en plus des performances à l’export. En effet, les usines de l’équipementier japonais emploient aujourd’hui plus de 11.000 personnes, ce qui fait entrer l’entreprise dans le cercle fermé des plus grands employeurs du royaume. En même temps, cela en dit long sur les opportunités d’affaires qu’offre le Maroc aux industriels du secteur de l’automobile qui, à force d’investir dans les unités industrielles du pays, s’ouvrent de nouvelles opportunités d’affaires.