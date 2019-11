© Copyright : DR

Le programme Sufawe est une initiative du Club Afrique Développement dédiée à l’entrepreneuriat féminin lancée lors du Forum Afrique développement 2017 et consolidée par le partenariat signé entre le groupe Attijariwafa bank, la BAD et plusieurs associations patronales féminines africaines.

Le premier trophée Stand Up For African Women Entrepreneurs (Sufawe) a été remporté par la camerounaise Kate Fotso, fondatrice et dirigeante de Telcar Cocoa. La cérémonie de remise du trophée a eu lieu en marge de la mission multisectorielle organisée par le Club Afrique Développement, le mercredi 30 octobre à Douala.

Ce trophée est un gage de reconnaissance des valeurs de leadership, d’engagement et de solidarité que Mme Fotso incarne et véhicule, à travers son action significative dans l’entrepreneuriat et aussi pour sa contribution à la création de valeurs ajoutées et d’emplois, souligne le groupe Attijariwafa bank dans un communiqué.

«Je suis fière de recevoir ce trophée que je dédie à toutes les Camerounaises et à toutes les énergies qui œuvrent sans relâche pour créer de la valeur», a affirmé de son côté Kate Fotso.

Le trophée Sufawe marque la reconnaissance du Club Afrique développement du groupe Attijariwafa bank à une femme entrepreneure pour la valeur ajoutée de son action dans le processus de développement du tissu économique de son pays et des communautés dans lesquelles celle-ci s’engage.