La nomination de Salaheddine Mezouar en tant que membre du Conseil d’administration de cette société de courtage d’assurance devra être entérinée lors d’une assemblée générale extraordinaire, le 13 septembre prochain.

Le nouveau patron du patronat est sur le point de rejoindre le Conseil d’administration du courtier en assurances AFMA. La cooptation de Salaheddine Mezouar fait en tout cas partie des points à l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire, prévue le 13 septembre prochain. Selon les termes du projet de résolution qui sera soumis au vote des actionnaires, le mandat de l’ancien ministre des Finances en tant qu’administrateur d’AFMA devrait courir jusqu’au 31 décembre 2020.



Coté à la Bourse de Casablanca depuis décembre 2015 et fondé par Farid Bensaid qui en est le PDG, le courtier AFMA est une filiale de Ténor Finances, la holding de participation qui porte l’activité de courtage d’assurance de Ténor Group. L’entreprise a fait l’objet récemment d’un contrôle fiscal au titre de l’IS, de l’IR et de la TVA, pour les exercices allant de 2014 à 2016. A l’issue de ce contrôle, un accord a été conclu avec l’administration fiscale pour un règlement définitif et irrévocable d’un montant de 9,5 millions de dirhams.