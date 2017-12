© Copyright : DR

Kiosque360. Les 7 millions d’élèves des écoles publiques disposent d’une police d’assurance d’exception.

L’assurance des écoles publiques est-elle efficace? C’est la question que se pose L’Economiste qui, dans son édition du 26 décembre, précise que ce marché touchant 7 millions de personnes est détenu par Saham Assurance. Les primes payées par les parents s’élèvent à 8 dirhams par élève en milieu rural et 12 dirhams en milieu urbain. Celle-ci couvre, comme le rapporte le quotidien, les atteintes corporelles soudaines et non intentionnelles suite à un accident au sein même de l’établissement et durant les sorties scolaires ou toute activité initiée par l’école. Le trajet entre la maison et l’école est aussi pris en compte par l’assurance. Les enfants de moins de 6 ans non accompagnés sont exclus de la couverture. Idem pour ceux qui quittent l'école pendant les heures creuses.

L’Economiste n'a cependant pu fournir de chiffres, la compagnie n’ayant pas voulu les lui communiquer. Concernant la procédure d’indemnisation en cas d’accident, le journal note qu’il faut de nombreux documents pour constituer le dossier qui doit comprendre, notamment, le reçu de paiement de l’assurance et le certificat médical... La rédaction du dossier est faite par le directeur si l’accident se produit à l’intérieur de l’école.

Une fois le dossier complété, il faut compter un délai de 3 mois pour être indemnisé.