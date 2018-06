© Copyright : DR

Kiosque360. C’est une bonne nouvelle pour les professionnels de l’artisanat, notamment ceux de la ville de Fès. En effet, la nouvelle tannerie complémentaire traditionnelle de la ville sera opérationnelle dans quelques jours.

La ville de Fès se dotera bientôt d’une tannerie «complémentaire traditionnelle», nous apprend Les Inspirations Eco dans sa publication de ce mardi 12 juin. Et d'ajouter que cette tannerie est présentée comme une première du genre dans le secteur. Il s’agit ainsi d’une tannerie spécialisée dans l’exécution des travaux de rivière, qui génèrent normalement un important taux de pollution à la fois liquide et solide, tout en préservant le tannage naturel, végétal et biologique dans les tanneries traditionnelles de l’ancienne médina de Fès.

Le journal précise que la première tranche de ce projet a nécessité un investissement de 42 millions de dirhams, dont 35 millions de dirhams fournis par le ministère de l’Artisanat et de l’économie sociale et solidaire et 7 millions de dirhams concédés par le Conseil de la Région Fès-Meknès. La deuxième tranche portera sur la station de prétraitement des eaux usées, avec un budget évalué à 14 millions de dirhams.

Selon le journal, cette tannerie comporte plus 600 bassins, allant de 1,5 à 2 mètres, pour travailler les peaux (bovins, ovins et caprins), 132 ateliers et une salle pour le tannage aux foulons. Soulignons que les responsables de la ville applaudissent l’initiative et estiment que cette nouvelle tannerie devrait donner une nouvelle dynamique à la filière et permettre de travailler la partie polluante de ce métier à l’extérieur des murs de la médina. Les Inspirations Eco rappelle que, depuis 2008, la filière du cuir, à Fès, a bénéficié d’un soutien financier de près de 141,07 millions de dirhams, dont 75,5 millions de dirhams pour la restauration et la réhabilitation des tanneries traditionnelles de la médina.