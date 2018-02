© Copyright : DR

Profitant de la suspension par Uber de son activité au Maroc, l'application Heetch, qui met en relation taximen et clients, compte bien se positionner sur ce segment.

On le dit souvent: le malheur des uns fait le bonheur des autres. Uber vient à peine d’annoncer la suspension de son activité dans le pays et Heetch Maroc se positionne déjà pour en profiter.

Au lendemain de l’annonce du retrait de l’américain Uber, un communiqué de Heetch Maroc vient vanter le succès que connaît cette application mettant en relation taximen et clients, quelques semaines à peine après son lancement. Une manière sans doute de profiter de l’impact médiatique de l’annonce d’Uber pour se faire davantage remarquer.

Ainsi, est-il expliqué dans le communiqué de Heetch Maroc que sa communauté atteint aujourd’hui 250 taxis qui véhiculent des milliers de personnes chaque semaine. «Heetch Maroc a été lancée avec l’ambition d’insuffler de la sérénité dans le secteur des transports tout en permettant aux usagers de bénéficier d’une bonne prestation et d'expérience client et accéder ainsi aux dernières innovations dans le secteur de la mobilité», souligne dans ce document Teddy Pellerin, cofondateur et CEO de Heetch.

Pour rappel, Heetch Maroc avait été lancée en format beta, fin 2017, suite à la signature d’un partenariat avec le Syndicat national des chauffeurs de taxi relevant de l’Union marocaine du travail (UMT) et le Comité national de coordination regroupant 19 centrales syndicales et associations.

En concluant ce partenariat, Heetch et le Syndicat national des chauffeurs des taxis s’inscrivent dans une démarche à long terme qui vise à développer le service Heetch dans l’ensemble des grandes villes du Maroc.