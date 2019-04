L'ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc et en Mauritanie, Thomas Reilly.

Les entreprises britanniques sont appelées à investir dans les marchés émergents, y compris le Maroc, si le Royaume-Uni quitterait l'Union européenne comme prévu, a affirmé l'Ambassadeur du Royaume Uni au Maroc et en Mauritanie, Thomas Reilly.

Dans une déclaration à la MAP en marge de la 4ème édition du Morocco capital market days qui se tient les 15 et 16 avril à la bourse de Londres, M. Reilly a souligné que "si le Brexit devrait aboutir, les entreprises britanniques devraient absolument être plus confiantes et aller saisir les opportunités présentes dans les marchés où elles n'ont pas encore suffisamment investi, le Maroc inclus".

M. Reilly estime que le "Maroc représente une grande opportunité pour le marché britannique, ce qui n'a pas encore été vraiment saisi par nos entreprises". D'où l'importance de cette rencontre qui se veut, à ses yeux, une occasion de familiariser les entreprises britanniques avec le marché marocain.

Le Morocco capital market days est aussi une occasion de montrer "ce que le Maroc peut offrir aux entreprises anglaises, notamment dans le secteur des finances, qui revêt une extrême importance aussi bien pour Londres que Rabat", a-t-il relevé. Aussi, le partenariat entre la bourse de Londres et celle de Casablanca représente "un lien très important", pour les deux hubs financiers, "qui devrait être renforcé davantage", a insisté le diplomate britannique.

M. Reilly a également souligné que Casablanca, étant la deuxième plus grande bourse en termes de Finances en Afrique, représente une opportunité pour les entreprises britanniques d'investir non seulement au Maroc, mais dans l'ensemble du continent africain.

Organisé à l'initiative conjointe de la Bourse de Casablanca et de London Stock Exchange Group en coordination avec l'Ambassade du Maroc au Royaume Uni, le Morocco capital market days a pour objectif de promouvoir la place financière de Casablanca Finance City auprès d'investisseurs étrangers et de mettre en avant le marché marocain des capitaux.

Au menu de cette rencontre consacrée aux derniers développements des marchés des capitaux marocains figurent plusieurs débats autour des perspectives de l'économie et du marché financier marocain, avec des ateliers dédiés aux secteurs de l’agro-alimentaire et des télécommunications.

La deuxième journée de cette édition prévoit pas moins de 250 rencontres "One-to-One" entre entreprises marocaines et investisseurs internationaux, soit un chiffre record jamais enregistré lors des éditions précédentes, selon les organisateurs.