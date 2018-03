© Copyright : DR

Kiosque360. Alors que la balance commerciale du Maroc reste déficitaire vis-à-vis du Qatar, les produits agricoles intéressent de plus en plus ce pays. Une convention de coopération dans ce domaine est à l’étude par la Haute commission mixte des deux pays.

L’agriculture marocaine séduit les Qataris, dont les décideurs ambitionnent de renforcer la coopération avec le royaume dans ce secteur, affirme Aujourd’hui le Maroc dans son numéro du 13 mars. Le quotidien explique qu’un navire marocain chargé de produits agricoles et industriels est arrivé au Qatar, témognant ainsi de la volonté de ce pays de renforcer sa coopération économique avec le Maroc. Sur le terrain, ce rapprochement sera également couronné par la conclusion d’une convention de coopération dans le domaine agricole.

Le partenariat portera sur l’élevage, la pêche maritime et l’échange d’expériences entre les cadres des deux pays. La signature de cette convention est prévue dans le cadre de la 7ème session de la haute commission mixte de coopération maroco-qatarie, dont le coup d’envoi a été donné ce lundi. Les travaux de cette session permettront aux deux parties de prospecter les opportunités de coopération et d’examiner les sujets d’intérêts communs.

Ainsi, le chef du gouvernement, qui a ouvert les travaux de cette haute commission mixte, a indiqué que les échanges économiques et commerciaux avec le Qatar boosteraient la coopération bilatérale, vu le potentiel dont regorgent les deux pays et leurs ambitions. Sur la base des données formulées par l’Office des changes, la balance commerciale entre les deux pays penche en faveur du Qatar. Les importations du Maroc se situent autour de 532 millions de dirhams, au moment où les exportations ne sont que de 111 millions de dirhams.