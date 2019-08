© Copyright : DR

Kiosque360. Bonne nouvelle pour la région du Souss-Massa. Agadir s’apprête, en effet, à accueillir un nouveau chantier naval. Un appel d’offres a d’ores et déjà été publié par la direction provinciale de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau d’Agadir Ida Outanane.

Un nouveau pôle de chantier national sera aménagé à Agadir dans le but de répondre aux objectifs de la stratégie nationale pour le développement des infrastructures dédiées à la réparation et la construction navales, rapporte Aujourd’hui Le Maroc dans sa publication de ce vendredi. Dans les détails, ce projet est prévu dans la zone d’Anza et des études d’avant-projet sommaire ont été réalisées antérieurement dans le cadre de «l’Etude de faisabilité des options de développement de l’offre portuaire dans la région d’Agadir».

Il faut noter que le nouveau pôle de chantier naval d’Agadir sera réalisé en deux parties. Selon le journal, la première partie concernera l’aménagement d’un terre-plein dédié à la réparation et la construction navales d’une superficie de 20 ha, d’une darse pour portique à sangles, d’un élévateur à bateaux d’une capacité de 2.000 tonnes, ainsi que la réalisation d’un bassin «chantiers navals» avec les digues de protection, le bassin de levage.

En ce qui concerne la deuxième phase, les extensions prévues portent sur la construction d’un nouvel élévateur à bateaux avec une capacité minimale de 2.000 tonnes, d’une deuxième darse pour portique à sangles, et l’extension des terre-pleins dédiés à la réparation navale de 20 ha jusqu’à la digue actuelle.

Aujourd’hui Le Maroc indique qu’un appel d’offres vient d’être publié par la direction provinciale de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau d’Agadir Ida Outanane pour la réalisation de l’étude technique de ce nouveau chantier naval et que cette étude sera effectuée en 7 missions. Rappelons que la tutelle a déjà réalisé l’étude de faisabilité des opérations de développement de l’offre portuaire dans la région d’Agadir, d’un montant de 6 millions de dirhams mobilisés par la Banque Européenne d’Investissement, dans le cadre de son programme de soutien aux pays de la région MENA en transition.