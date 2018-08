© Copyright : DR

Les derniers chiffres de l’ONDA font état d’un volume de trafic aérien de plus de plus de 2,08 millions de passagers ayant transité par les aéroports du Maroc en juillet dernier, contre 1,972 million en juillet 2017, soit une progression de l’ordre de 5,92%.

Avec 981.589 passagers accueillis en juillet 2018, l’aéroport Mohammed V affiche une hausse de 2,89% par rapport à la même période de 2017. Les aéroports Marrakech Menara (374.176 passagers) et Agadir Al Massira (178.650 passagers) réalisent une croissance à deux chiffres avec des taux d’évolution respectifs de 15,93% et de 29,91%, indique un communiqué de l’Office national des aéroports (ONDA).

Durant les sept premiers mois de l’année en cours, le trafic cumulé des passagers a atteint plus de 12,55 millions contre 11,22 millions, marquant une croissance de 11,82%.

Avec 208.037 passagers, le trafic domestique a enregistré une progression de 8,72% alors que celui international a réalisé une hausse de 5,62% à plus de 1,88 million de passagers contre 1,78 million en juillet 2017, représentant ainsi 90% du trafic global.

Cette hausse du trafic aérien international s’explique principalement par la croissance enregistrée par le segment Europe (6,59%). C’est le cas également pour les deux Amériques, en croissance de 18,14% pour l’Amérique du Nord et de 17,10% pour l’Amérique du Sud au moment où le segment de l’Afrique a enregistré une légère hausse de 1,76%.

Par contre, les marchés du Moyen et Extrême Orient et celui des Pays du Maghreb ont connu une baisse respective de 2,8% et 0,06%.

Durant le même mois l,jnen considération, il y a eu 17.414 mouvements d’avions, soit une hausse de +3,13% par rapport à juillet 2017. La part de l’aéroport Mohammed V a été de 47,39% de ce trafic, Marrakech Menara de 15,25% et Agadir Al Massira de 8,54%.

Quant au fret aérien, il a enregistré durant le mois de juillet dernier une hausse de 26,68% pour atteindre 8.034 tonnes contre 6.342 tonnes par rapport à la même période de l’année précédente.